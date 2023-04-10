''Созданы варить кашу'': протоиерей РПЦ Андрей Ткачев заявил, что женщин нужно отстранить от ''управления жизнью''. Видео

Скандальный протоиерей Российской православной церкви Андрей Ткачев отметился сексистским заявлением. Он заявил, что женщин необходимо отстранить от управления жизнью, поскольку они созданы "варить кашу, вешать занавески и быть счастливы".

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Соответствующее видео опубликовали Telegram-каналы. Он назвал ужасным тот факт, что слишком много женщин руководит своей жизнью (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Это ужасно, это не их занятие! Женщина создана варить кашу, вешать занавески и быть счастливой", – заявил беглый поп.

В то же время он убежден, что места женщин в "управлении" должны занять мужчины.

Напомним: в марте Ткачев, являющийся украинцем по происхождению, выступил с новой циничной "проповедью", посоветовав российским военным молиться перед запуском снарядов по Украине. Он отметил, что полководец Александр Суворов завещал "без молитвы шашку не оголять и ружья не заряжать".

"Без молитвы пакет "градов" не заряжай. Каждую "сигару" засовываешь и говоришь: "Господи, помилуй", "Господи, помилуй", – объяснил священник РПЦ, как правильно убивать.

Уже 7 апреля СБУ сообщила священнику-блогеру РПЦ о подозрении. Ткачев еще в начале масштабного вторжения РФ публично поддержал оккупантов. Также задокументировано, что он предлагал оккупантам наносить религиозные надписи на снаряды, которые используются для ударов по Украине. Кроме того, скандальный поп часто появляется в эфирах центральных каналов России, где активно оправдывает военные преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– также Ткачев называл смерть оккупантов на фронте "лучшей из смертей" и призвал молиться за то, чтобы погибшие "ушли в рай";

– а еще осенью Ткачев призвал оккупантов убивать украинцев и одновременно пожаловался на засилье "гадья, воровства и сволочей" в России.

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