В России оштрафовали 16-летнюю ''беженку'' из Харькова, разместившую проукраинский статус в соцсети. Фото

В городе Новомосковск Тульской области 16-летняя гражданка опубликовала в своих социальных сетях, что она "беженка из Харькова". После обнаружения этой ложной информации, местная комиссия по делам несовершеннолетних выписала штраф семье девочки в размере 15 тысяч рублей (7 500 грн - Ред.).

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Об этом сообщает издание "Зеркало недели". Ее обвинили в "дискредитации армии Российской Федерации".

16-летняя россиянка написала в своих социальных сетях фразу – "Разом до перемоги, все є і буде Україна", и притворилась "беженкой из Харькова". Это заметила комиссия по делам несовершеннолетних – девушку обвинили в "дискредитации" российской армии.

Также семья "виновницы" получила протокол о неисполнении родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Госдума страны-агрессора России в разгар войны против Украины решила ужесточить наказание за осквернение георгиевской ленточки. Теперь в РФ за это могут даже посадить на 5 лет. Соответствующий проект закона был принят в третьем чтении.

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