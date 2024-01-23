В России оппозиция требует от ЦИК отказать Путину в регистрации кандидатом в президенты

Российские политики-оппозиционеры подали жалобу в ЦИК страны с требованием отказать диктатору Владимиру Путину в регистрации на выборах президента-2024. Они заявили, что у действующего главы РФ нет права идти на третий президентский срок подряд и пятый срок в общей сложности, а также указали на массовые нарушения избирательного законодательства.

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Текст обращения опубликован на Telegram-канале "Объединение "Комитет – 2024". Заявление 22 января было подано в российский Центризбирком и зарегистрировано под номером 814.

Авторами являются председатель Объединения "Комитет – 2024" Сергей Антонов, электоральный юрист Владимир Шведа и бывший московский муниципальный депутат Денис Шендерович.

Подписали обращение (по состоянию на 00:00 вторника, 23 января) 27 российских политиков и общественных деятелей.

Проект "Idel.Реалии" отметил, что подписанты находятся в вынужденной эмиграции. Некоторые представляют регионы Среднего Поволжья. Один из подписантов – Сергей Медведев, все еще официально действующий депутат Пермской городской думы.

Соавтор заявления, российский политтехнолог Сергей Антонов рассказал изданию, что одно из оснований – систематические, массовые и грубые нарушения избирательного законодательства, зафиксированные в ходе сбора подписей в поддержку Путина. На утро 22 января в ЦИК РФ было подано 219 жалоб на нарушения в 67 регионах.

Второе основание – заведомая незаконность выдвижения диктатора на пятый по счету и третий подряд срок, как следствие прямых конституционных ограничений и очевидной незаконности принятых в 2020 году поправок к конституции РФ.

Напомним: 22 января стало известно, что Центральная избирательная комиссия России официально приняла документы для регистрации Путина кандидатом на предстоящих президентских выборах. Пропаганда хвасталась, что в Центризбирком были доставлены 95 коробок с 315 тысячами подписей в поддержку диктатора.

Как писал OBOZ.UA:

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