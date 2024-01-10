Сколько россиян поддерживают войну против Украины и одобряют политику Путина: опрос показал цифры

Около 63% россиян поддерживают войну в Украине, при этом 64% опрошенных рассматривают так называемую "СВО" как "цивилизационную борьбу между Россией и Западом". Кроме того, 56% граждан РФ отмечают, что военные действия повлияют на их решение на предстоящих выборах.

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Об этом свидетельствуют данные недавнего опроса, проведенного Национальным центром изучения общественного мнения (NORC) Чикагского университета. В опросе NORC участвовало 1046 взрослых россиян, проживающих как на территории Российской Федерации, так и на временно оккупированных украинских территориях, используя информацию от российских операторов мобильной связи.

Независимый опрос, проведенный американскими исследователями, подтвердил сильную поддержку российского диктатора Владимира Путина, его режима и агрессивной войны в Украине, даже при ухудшении экономической ситуации и уровня жизни в самой России. В частности, как свидетельствуют результаты опроса, 67% респондентов поддерживают внешнюю политику Путина, 58% – внутреннюю, а 66% россиян планируют поддержать его на предстоящих президентских выборах в марте 2024 года.

34% выразили обеспокоенность перерастанием конфликта к прямой конфронтации с НАТО. Среди сторонников так называемой "СВО" 19% обосновывают свою поддержку защитой страны от Соединенных Штатов и НАТО.

Уровень поддержки Путина остается высоким даже несмотря на то, что россияне выражают недовольство ростом цен, которое вызывает всеобщее ухудшение условий жизни. Проблемы коррупции и экономики стали основными в России, при этом 55% выразили обеспокоенность обоими аспектами. Шестьдесят пять процентов тех, кто отмечает ухудшение своей экономической ситуации, видят причину роста цен.

Среди большинства россиян недостаточная осведомленность о последних действиях правительства, направленных против журналистов, активистов и других критиков Путина. Но те, кто хорошо информирован, выражают большое волнение, причем 73% выражают опасения по поводу таких действий правительства. Пока телевидение является основным источником новостей для россиян: 57% просматривают телепередачи ежедневно, за ними следуют социальные медиа – 51%.

Ранее сообщалось, что в России снизился уровень внутренней поддержки полномасштабного вторжения в Украину, но этого недостаточно для начала громкого антивоенного движения в стране-агрессоре.

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