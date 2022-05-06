В России оккупанту без ноги вручили пакет гречки и бутылку подсолнечного масла. Фото

Крупнейшая политическая партия РФ "Единая Россия" вручила оккупанту-калеке, оставшемуся без ноги после вторжения в Украину, позорный "подарок". "Освободитель" получил два пакетика с крупами, одну банку какой-то консервы и бутылку подсолнечного масла.

К такому скромному продуктовому набору представители политсилы не забыли положить свою агитку с символикой единороссов. Военного сфотографировали с этим листком. Соответствующим снимком поделился российский политический и общественный деятель Илья Яшин в Facebook.

"Иногда кажется, что "Единая Россия" достигла пределов цинизма и уже не сможет ничем удивить.

Но вот функционеры вручают покалеченному солдату пакет гречки и бутылку подсолнечного масла. Суют ему в руку партийный логотип. И гордо выкладывают фото", – указал Яшин.

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Он назвал цинизм единороссов "бездонной ямой".

Интересно, что лицо "освободителя" почему-то скрыли. Скорее всего, россияне не захотели раскрывать личность оккупанта, который воевал против Украины. Либо пропагандистам было стыдно за такую "щедрую" помощь.

Как писал OBOZREVATEL: