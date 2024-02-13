В Москве загорелся завод МиГ: проводится эвакуация

В России произошел пожар на заводе МиГ на Ленинградском проспекте в Москве. В настоящее время проводится эвакуация сотрудников.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. По предварительным данным, возгорание возникло "в реконструируемом цехе", пристроенном к действующему корпусу завода.

В частности, вспышка произошла на 2 и 3 этажах здания. Причина пожара неизвестна. Площадь пожара составляет 70 квадратных метров.

К месту происшествия едет несколько пожарных бригад, есть риск опрокидывания огня и другие здания завода.

Фото и видео с места происшествия пока нет.

Напомним, в российском городе Тольятти Самарской области в ночь на 11 февраля произошел масштабный пожар. Горел самый большой гостиничный комплекс города; площадь, охваченная пламенем, превысила 800 кв. м.

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