В России объявили о задержании сторонника 'Правого сектора': обвинили в подготовке теракта

В России заявили, что якобы задержали сторонника "Правого сектора" в Калининграде. Он якобы планировал теракт.

Об этом 11 мая сообщают российские пропагандистские СМИ, ссылаясь на Федеральную службу безопасности. В качестве подтверждения силовики ФСБ даже обнародовали серию фото с места задержания "террориста".

В частности, утверждается, что "сторонник Правого сектора" якобы планировал диверсию "против солдат одной из российских воинских частей" в канун 9 мая, а затем собирался уехать воевать в Украину на стороне Вооруженных Сил Украины.

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У задержанного якобы изъяли "самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и атрибутику с символикой Правого сектора".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России нередко запускают фейки о задержаниях сторонниках "Правого сектора". В частности, накануне вторжения в Украину в ФСБ заявили, что задержали "террористов" в оккупированном Крыму, у которых изъяли "визитку Яроша".