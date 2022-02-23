Нашли 'визитку Яроша': в России запустили фейк о задержании 'террористов' из 'Правого сектора'. Фото

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России заявили об успешно завершенной спецоперации по задержанию "террористической группировки", якобы действующей на территории временно оккупированного Крыма. Задержанных подозревают в намерении подорвать один из поместных храмов в связи с идеологической идеологией националистической организации "Правый сектор".

Об этом сообщает российского агентство ТАСС, ссылаясь на данные федерального ведомства. В качестве подтверждения силовики сняли целый ролик задержания "опасных экстремистов", якобы хранивших в гараже символику национально-освободительного движения в Украине.

"В результате проведенных мероприятий было задержано шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации "Правый сектор", осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения", – указано в сообщении.

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Обнаруженные предметы были переданы следователям. Все члены "преступной группировки" будут допрошены.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о запущенном в интернет фейке об эвакуации пациентов из киевских больниц ввиду глобальной угрозы военного вторжения. Минздрав опроверг эту информацию, указав, что она является частью гибридной войны, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине.