В России обвинили в ''дискредитации армии'' депутата, слушавшего Путина с лапшой на ушах. Фото

В России продолжают присекать жителей, несогласных с кровавой политикой Кремля. На этот раз в "дискредитации армии РФ" обвинили депутата из Самары Михаила Абдалкина. Он слушал послание президента государства-террориста Владимира Путина к Федеральному Собранию с лапшой на ушах.

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В отношении народного избранника от "Коммунистической партии" уже составлен административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ по статье 20.3.3 ч. 1 КоАП. Также ему грозит исключение из политсилы. Об этом в Telegram сообщила политик-оппозиционер и юрист Любовь Соболь (чтобы просмотреть фото та видео, доскролльте до конца страницы).

"Преступление" Абдалкина заключается в том, что в день выступления Путина с посланием парламенту он обнародовал видео, на котором смотрит трансляцию речи главы страны-агрессора с лапшой на ушах.

После этого Самарская губернская дума объявила депутату "публичное порицание". Коллеги единогласно рекомендовали обкому КПРФ исключить Абдалкина из партии, но фракция еще не приняла это решение.

Однако на этом нардепы не остановились. Они обратились в правоохранительные органы и прокуратуру с просьбой оценить ситуацию с юридической точки зрения.

"Один из депутатов назвал видео с лапшой "вещью, которую тиражируют, что повышает боевой дух нацистов". Глава самарской фракции ЛДПР Александр Степанов предложил отправить Абдалкина на военную службу. А главный самарский единоросс Александр Живайкин заявил, что даже солдаты в окопах "встали, не боясь снайперов" во время послания президента", – рассказала Любовь Соболь.

Абдалкин уже был вызван на допрос в полицию 1 марта. На данный момент, материалы переданы в суд города Новокуйбышевск. Рассмотрение протокола состоится 7 марта.

"Будем бороться, доказывать свою непричастность и невиновность", – заявил Абдалкин 2 марта, подтвердив, что дело против него заведено именно из-за этого ролика.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 февраля Путин выступил с ежегодным обращением к Федеральному Собранию. Основная тема выступления была посвящена войне в Украине. Ожидалось, что диктатор объявит новую мобилизацию, однако скорректировать речь Путина мог неожиданный визит президента США Джо Байдена в Киев, который в РФ вызвал истерику и воспринялся как "демонстративное унижение".

Так, президент РФ в очередной раз заявил, что Россия якобы не воюет с Украиной. Он также сообщил, что Москва приостанавливает свое участие в договоре о стратегическом наступательном оружии.