В России обвинили Украину в обстреле Брянской области Российской Федерации. В стране-агрессоре уверили, что украинские военные якобы ударили по пограничному пункту в поселке Белая Березка.

Пострадавших, как заявили местные власти, нет. Об этом сообщают российские пропагандисты из федерального "Риа Новости".

"Погранпункт в поселке Белая Берёзка в Брянской области был обстрелян со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор", - сказано в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в российском Брянске горел главный транспортный хаб российской нефти в Европу. Также пожар начался на местном мясокомбинате.

Что-то случилось и на железной дороге в регионе, где было повреждено железнодорожное полотно: там нашли мину.

Во всех этих происшествиях Россия обвиняет Украину. В то же время в Киеве заявили, что Украина будет защищать себя любым способом, в том числе ударами по базам убийц.