Доброе утро, Брянск! Ракетный удар по Брянску, горит нефтепровод Дружба и нефтебаза, общая площадь хранилища топлива - 67 гектаров. Это возмездие. "Калибр", наверное, не туда полетел. Или одновременно нарушена пожарная безопасность.

Остановить экспорт кровавой путинской нефти в Европу можно и такими способами. Главный транспортный хаб российской нефти в Европу получил прямые попадания и горит! По своему экономическому значению эти нефтебазы как крейсер Москва для Черноморского флота. Экспорт кровавой российской нефти в Европу становится не только невыгодным, но и весьма проблемным. Посмотрим теперь на последствия, но это грандиозное событие.

Да, это выдающийся подвиг и демонстрация для всей России, что война разрушит преступный режим, геноцид украинцев обернётся демилитаризацией военных объектов и десятками тысячами убитых российских военных.