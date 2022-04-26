В российском Брянске нашли мину на железной дороге: появились кадры с места

В российском Брянске на железной дороге местные жители нашли мину. На место происшествия уже выехали специалисты МЧС России.

В местных СМИ находку назвали "стяжным устройством". Соответствующее фото в своем Telegram-канале опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Никогда такого не было, и вот опять", – написал он.

На кадрах виден продолговатый предмет, прикрепленный к железнодорожным путям.

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Добавим, что в Брянске уже целые сутки продолжается пожар на нефтебазе, который разгорелся после того, как в городе прогремели взрывы.

Вместе с тем, в Брянской области продлили желтый (высокий) уровень террористической опасности еще на 15 суток. Он был установлен 26 апреля. Такое решение приняли "в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ночью 25 апреля в российском Брянске прогремели взрывы. После этого начался пожар на местной нефтебазе, а также на территории воинской части.