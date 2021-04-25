В России назвали возможную дату встречи Путина и Байдена

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в июне, но принятие окончательного решения будет зависеть от многих факторов.

Об этом заявил помощник главы РФ Юрий Ушаков в интервью на телеканале "Россия-1". Его слова процитировало агентство ТАСС.

Представитель Кремля сказал, что с американской стороны о намерении провести встречу лидеров двух стран "сигналы есть". При этом отметил, что на рабочем уровне обсуждение саммита не идет.

"Пока еще нет, но сигнал получен, рассмотрим. В зависимости от многих факторов будем принимать решение, конечно", – заверил он.

Ушаков подчеркнул, что в качестве возможного срока встречи Путина и Байдена "называют июнь" и "даже есть конкретные даты". Хотя он не стал их уточнять, повторив только, что речь идет о первом месяце лета 2021-го.

Напомним: Джо Байден 13 апреля провел телефонный разговор с Путиным, призвал его "снизить градус" на границе с Украиной и предложил встретиться.

В Кремле восприняли как тактическую победу звонок президента США и предложение о встрече с лидером РФ, которая якобы свидетельствует о "вынужденном признании" новой администрацией необходимости взаимодействия с Москвой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столицах сразу трех стран, не являющихся членами НАТО, заявили о готовности стать платформой для проведения возможной встречи и переговоров Байдена и Путина.