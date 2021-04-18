Стало известно, где может состояться встреча Байдена и Путина

В столицах сразу трех стран, не являющихся членами НАТО, заявили о готовности стать платформой для проведения возможной встречи и переговоров президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина.

Речь идет о городах Хельсинки (Финляндия), Вена (Австрия) и Берн (Швейцария). Об этом сообщает DW.

"Мы уже контактируем с российской и американской сторонами, если такая встреча действительно будет иметь место", – заявил накануне канцлер Австрии Себастьян Курц.

В то же время подчеркнул, мол, не нужно преувеличивать значение места проведения саммита, поскольку Вена не будет играть в нем в качестве посредника.

"Традиционно мы всегда имели хорошие контакты на востоке. Мы – нейтральное государство, а потому, возможно, также желаемый собеседник и для России", – пояснил Курц.

Ранее о готовности организовать переговоры американского и российского лидеров заявил президент Финляндии Саули Ниинисте. Как известно, в 2018 году в Хельсинки прошла встреча экс-президента США Дональда Трампа с Путиным.

В то же время не прочь принять возможный саммит и Швейцария. Местные СМИ написали, что посольства страны в Вашингтоне и Москве уже сделали первые шаги в этом направлении. Хотя, например, швейцарское Министерство иностранных дел пока не прокомментировало эту информацию "из соображений конфиденциальности" и ограничилось только словами о том, что страна всегда рада предложить свои услуги, когда это полезно.

Напомним: Джо Байден 13 апреля провел телефонный разговор с Путиным и призвал его снизить напряженность на границе с Украиной. Американский президент выразил свою обеспокоенность из-за скопления российского вооружения на территории нашей страны и в оккупированном Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, выступая по поводу санкций против РФ президент США Джо Байден назвал "Клутиным" своего российского коллегу Владимира Путина.