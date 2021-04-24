СМИ рассказали о реакции Кремля на предложение Байдена встретиться с Путиным

В Кремле восприняли как тактическую победу звонок президента США Джо Байдена и предложение о встрече лидеру Российской Федерации Владимиру Путину, свидетельствующее о "вынужденном признании" новой администрацией необходимости взаимодействия с Москвой.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Белый дом после смены президента рассчитывал сосредоточиться на отношениях с Китаем, однако усиление российского военного присутствия у границ с Украиной заставило США пересмотреть планы.

Источник называет напряженность в отношениях России с США и Европой из-за стягивания войск к границам с Украиной "худшей со времен холодной войны", но утверждает, что теперь Кремль доволен тем, что "рискованный гамбит" принес плоды, когда Байден предложил Путину лично встретиться.

Отмечается, что президент России планирует, чтобы США и другие западные страны "относились к нему, как к равному". Инсайдер допустил, что РФ может сократить поддержку самопровозглашенных республик на востоке Украины в обмен на смягчение санкций и де-факто признание Крыма российским.

Напомним, Джо Байден 13 апреля провел телефонный разговор с Путиным и призвал его снизить напряженность на границе с Украиной. Американский президент выразил свою обеспокоенность из-за скопления российского вооружения на территории нашей страны и в оккупированном Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в столицах сразу трех стран, не являющихся членами НАТО, заявили о готовности стать платформой для проведения возможной встречи и переговоров президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина.