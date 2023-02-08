Россия открывает ''второй фронт'' в странах Африки, где враждебно относятся к Западу – FT

Россия сейчас работает над тем, чтобы усилить свое влияние в бедных странах Африки, в которых враждебно относятся к Европе, особенно ко Франции, и одновременно симпатизируют Москве. Таким образом РФ хочет открыть "второй фронт" для ослабления позиций Запада на континенте.

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Об этом пишет Financial Times. Наибольших успехов Россия достигла в регионе Сахель, который является политически нестабильной полосой полупустыни, пролегающей под Сахарой.

Одной из причин успеха россиян является то, что в африканских странах плохо относятся к Франции, кроме того, там часто происходят государственные перевороты. Например, в нескольких государствах Африки, где продолжается борьба с джихадистскими повстанцами, были установлены военные правительства, враждебные к Парижу.

Старший советник президента Франции Эммануэля Макрона говорит, что своими действиями и Африке Россия хочет ослабить Европу и открыть "второй фронт", где Европа и Франция "воспринимаются как неустойчивые".

А сотрудник аналитического центра Rusi Самуэль Рамани уточнил, что в настоящее время Москва сосредоточилась на полосе стран от Мали до Судана.

"Они думают, что могут создать "пояс переворотов", который обеспечит им влияние и вытеснит Запад", – считает он.

Применяя разные инструменты, такие как операции против повстанцев, продажа оружия, продвижение автократии и мягкую силу, РФ сделала из себя в Африке "великое государство в масштабах всего континента". Значительного успеха агрессор уже добился в Мали, ЦАР и Буркина-Фасо – в этих странах на руку РФ играет присутствие наемников ЧВК "Вагнер", где они проводят операции, подаваемые как контртеррористические.

А в ЦАР "вагнеровцы" участвуют в охране президента Фостен-Аршанжа Туадера.

Напомним, что в январе глава МИД РФ Сергей Лавров совершил уже второе за полгода турне по Африке. Он выполнял задачи Кремля, который стремится ухудшить взаимоотношения между странами континента и Западом, а также блокировать поддержку Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Во время этого турне Россия подписала безвиз с крошечной африканской страной Эсватини. Для этого Сергей Лавров прибыл с визитом в государство, где встретился с коллегой Тхули Дладло.

– После посещения Эсватини он приехал в Эритрею, где главе МИД России устроили по-настоящему грандиозный прием. Российского министра встречали народными песнями: местные жительницы при этом держали в руках траву и плясали для Лаврова.

– Однако не все было так радужно. Как рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, во время визита в Африку Лавров столкнулся с двумя досадными неожиданностями – ему не удалось попасть в две страны.

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