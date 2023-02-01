В России заявили о своей ''значимости для мира'' после приглашения на турниры в Африке

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выступил за то, чтобы российские спортсмены выступали в азиатских и африканских соревнованиях, куда их пригласили для отбора на ОИ-2024. Бывший биатлонист заявил о том, что РФ якобы невероятно значима для мира, а проведение турниров под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК) без представителей страны-агрессора приведут к развалу организации.

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Такое мнение Васильев выразил в интервью порталу Sport24. Победитель Игр в Сараево-84 и Калагри-88 назвал несправедливыми санкции в отношении атлетов из Российской Федерации и Республики Беларусь.

"Нам точно нужно принимать участие в Азиатских играх и африканских соревнованиях. В МОК увидят, как мир открыт и ждет российских спортсменов, поэтому они будут сомневаться в своих несправедливых решениях в отношении российского и белорусского спорта. Если они будут дальше игнорировать нашу значимость для мира, то МОК рискует развалиться как система. Появится новая международная спортивная структура, в которой будет значимости больше, чем в нынешней прозападной МОК. Мир больше, чем Европа, Америка, Канада и Австралия", – сказал Васильев.

Ранее МОК заявил о возможном допуске представителей России и Беларуси к Олимпиаде-2024. При этом они должны соответствовать нескольким критериям, в том числе не выступать в поддержку войны в Украине. Наша страна готова к бойкоту соревнований в таком случае. А Азиатский олимпийский комитет (ОСА) пригласил агрессоров в свои турниры.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский обратился к французскому коллеге Эммануэлю Макрону со словами о невозможности участия представителей страны-агрессора на ОИ в Париже.

МОК позже сделал новое заявление о допуске России к Олимпиаде-2024, сделав акцент на запрете символики террористического государства.

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