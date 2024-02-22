В России написали донос на учительницу из-за свадебного фото с мужем на фоне храма: ей пришлось оправдываться

В Новосибирской области России учительнице пришлось писать объяснительную после анонимного доноса на нее в Министерство образования. В жалобе говорилось якобы ее свадебные фото на фоне храма носят "интимный характер", и жениху и невесте грех делать такие снимки.

Об инциденте сообщают в российских СМИ. В Минобразования РФ поддержали донос, учительницу вызвали на "разговор" и заставили удалить фото.

В социальных сетях житель Куйбышева обнаружил фотографию 25-летней Марины Львовской, которая является учителем русского языка и литературы. На снимке женщина обнимается со своим мужем в день свадьбы. Фото было сделано перед храмом. Однако местный житель считал этот кадр неприличным, а поведение учительницы неуместным. Поэтому мужчина обратился с жалобой на педагога в Министерство образования региона.

"Марина размещала фотографии интимного характера в публичном доступе. Вот так учитель!" – возмутился аноним.

После этого женщине пришлось оправдываться за свои публикации и писать объяснительную записку. Министерство обороны провело с ней разговор, после чего учительница решила удалить свои фотографии из социальных сетей.

"Никогда ни в каких социальных сетях не размещала непристойные снимки, у меня их в принципе нет. Мне пришлось оправдываться за фото возле храма в день свадьбы. Там мы с мужем вдвоем, и он меня обнимает. Возможно, кому-то это могло показаться слишком интимным моментом. Со своей страницы я этот снимок удалила. А вообще я уже давно замужем и сейчас беременна", — отметила учительница.

Местный депутат, который дружит с этой учительницей, заявил, что эта анонимная жалоба может быть местью ему от журналиста, с которым у него давний конфликт.

"Этот человек прекрасно знает, что Марина мой друг и соратник. И, видимо, решил таким образом свести счета", – думает депутат.

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