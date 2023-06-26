В России намекнули, что не отказались от планов 'взять Киев': вспомнили о Киево-Печерской лавре

В стране-агрессоре России не прекращают питать надежды на реализацию целей "спецоперации" против Украины. На 17-й месяц полномасштабной войны, которая сегодня аукнулась военным мятежом в самой РФ, россияне все еще мечтают о "взятии Киева".

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Такие цитаты 26 июня тиражируют пропагандистские российские ресурсы. Они ссылаются на комментарий представителей Службы внешней разведки.

Там отреагировали на достижение договоренности между Украиной и ЮНЕСКО относительно вывоза из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей. Их планируется передать музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана.

"Передача ценностей будет проходить под предлогом спасения от российских ракетных ударов", – возмутились в СВР.

Россияне заявили, мол, для Кремля защита Киево-Печерской лавры "имеет глубинное духовное измерение". На этом фоне они вспомнили о целях путинской войны против Украины.

"А значит решимость довести до конца "спецоперацию" становится лишь тверже", – высказались в СВР.

Ранее заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал фото Майдана Незалежности в Киеве, на котором дорисовал российский триколор. Он сделал это 12 июня – в так называемый день России.

Затем его помощник Олег Осипов прокомментировал такой поступок начальника, цинично заявив, что Киев – это "российский город" и Россия не остановится в своем намерении "захватить" его.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Запорожском направлении фронта ВСУ ликвидировали оккупанта "Кипиша", который собирался "брать Киев". Речь идет о наемнике одного из чеченских подразделений захватнических войск РФ Даниле Сматрове с Хакасии.

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