Медведев снова размечтался о захвате Киева и 'нарисовал' флаг РФ над Майданом Незалежности

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не оставляет мечты о захвате украинской столицы. В так называемый день России, который государство-террорист отмечает 12 июня, он опубликовал фото Майдана Незалежности в Киеве, на котором дорисовал российский триколор.

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Своими фантазиями экс-президент РФ поделился на собственном Telegram-канале. Однако идей, как именно тряпка РФ может оказаться в центре украинской столицы, он не озвучил, – ведь "Киев за три дня" мир уже увидел.

"Майдан Незалежности. Скоро – площадь России", – лишь написал Медведев.

При этом помощник экс-президента РФ заявил: "Дмитрий Медведев считает, что Киев – наша прямая цель. Это русский город, и он вернется домой. Мы не остановимся, пока не вернем его".

А между тем в России накануне наградили "самых ярых" оккупантов, выполняющих преступные задачи на войне в Украине. Награды им вручил лично министр обороны государства-террориста РФ Сергей Шойгу. Медальки "золотая звезда" получили российские убийцы, "проявившие мужество и героизм во время выполнения задач СВО".

Напомним, ранее Медведев заявил, что война в Украине может длиться десятилетие и размечтался об уничтожении власти в Киеве.

"Это новая реальность, новые условия жизни. При нынешнем режиме будет три года перемирия, два года конфликта – и снова все повторится. Нужно уничтожить саму природу нацистских властей в Киеве", — заявил Медведев.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Медведев выдал, что любое должностное лицо Великобритании якобы может рассматриваться как "законная военная цель" Москвы. Бывший президент страны-агрессора утверждает, что Лондон "де-факто ведет войну против России".

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