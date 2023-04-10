В России набирает обороты антисемитизм: в ликвидации военкора Татарского попытались обвинить ''Моссад''

В причастности к ликвидации российского боевика-военкора Владлена Татарского в России начали обвинять израильтян и "Моссад". По версии российской пропаганды, именно они в тесном сотрудничестве со США и Британией якобы помогли "киевским радикалам" устроить взрыв в кафе в Санкт-Петербурге, где Татарский проводил свои последние "гастроли".

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На это обратили внимание в Telegram-канале "Можем объяснить". Журналисты издания также констатировали: в России наблюдается четкая тенденция к усилению антисемитизма, подогреваемого на самом высоком уровне.

"Пропагандисты начали обвинять израильтян и "Моссад" в убийстве Татарского и помощи Украине. Антисемитизм в России набирает обороты. Накануне еврейской Пасхи в "Известиях" появилась новая версия убийства Владлена Татарского: устами политолога Беннета заявлено, что в теракте замешан "Моссад" (израильская разведка)", – пишут в "Можем объяснить".

В интервью пропагандистам "Известий" человек, которого представили американским политологом Скоттом Беннетом", заявил, что осужденного за ограбление банка уроженца Донетчины Максима Фомина, после оккупации Донбасса Россией превратившегося в "военкора Владлена Татарского", ликвидировали "украинские радикалы" при помощи США, Британии и Израиля.

"Очевидно, что это сделали украинские радикалы при помощи американских технологий, а именно – спутников, предоставленных США и Великобританией. Я думаю, что это совместная операция США, Великобритании и Украины. Также в этом, вероятно, замешано израильское ведомство разведки и специальных задач "Моссад". Ведь жители Израиля выступают за выселение не тех людей и депортацию украинцев. Израиль заинтересован в этом", – выдал "американский политолог".

Этот "эксперт" ранее отличился заявлениями, что "Путин – это лучшее, что произошло с Россией за последние сто лет", что Россия, начавшая войну против Украины – "на правильной стороне". Он известен также рассказами о "замечательном Иране" с его "традиционными ценностями" и "смирении перед богом" в противовес Америке, которая "страдает", ведь "опутана всевозможными извращениями и злом из ЛГБТ-повестки, гомосексуальной повестки, разврата".

Также в конце ноября прошлого года Беннет в эфире телеканала "Хезболла" рассуждал об "американских лабораториях в Украине", которые "разработали биологическое оружие, нацеленное на славянскую ДНК". Тогда же он заявил, что крайне "человечная" Россия не будет применять ядерное оружие против Украины, однако это сделают США с целью обвинить РФ. "Вишенкой на торте" стали обвинения Беннета в адрес "премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сионистов, Моссада, ЦРУ, а также британских и саудовских спецслужб" в причастности к теракту 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Поэтому не мудрено, что к подобному "эксперту" пропагандисты государства-агрессора РФ испытывают пламенные чувства и постоянно цитируют его "умозаключения".

Так и в случае с ликвидацией Татарского Беннет выдал, что взрывом в питерском кафе его "организаторы" якобы пытаются спровоцировать РФ.

"Этот инцидент был направлен на то, чтобы спровоцировать президента Путина, российских жителей и российское государство. Это провокация. Это попытка спровоцировать Владимира Путина и Россию на ответные меры, на нанесение ответного удара. Всё это для того, чтобы укрепить на Западе образ мышления альянса времен Второй мировой войны. Это звучит очень макиавеллистски, но именно так и ведутся психологические войны", – провозгласил Беннет, явно читая написанный заранее текст то ли с суфлера, то ли с листа.

"Израильский след" в ликвидации Татарского, который "отыскали" с помощью Беннета в России, четко укладывается в существующую тенденцию с ростом антисемитских настроений в РФ. Причем антисемитская риторика звучит на самом высшем уровне.

Одним из первых оскорбляющие жителей Израиля высказывания среди российских топ-чиновников позволил себе министр иностранных дел Сергей Лавров, заявивший, что Гитлер "имел еврейские корни", что не имеет никаких подтверждений.

Подчиненная Лаврова Мария Захарова нашла очень остроумными шутки о еврейском происхождении президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "носом киевского режима".

Далее на поприще антисемитизма отличился экс-советник президента, академик РАН Сергей Глазьев, который заявил, что война ведется в интересах "Вашингтона и Ротшильдов", а цель Зеленского "заключается в уничтожении мужского населения Украины русским оружием с целью создания на берегах Днепра новой земли обетованной".

Секретарь Совбеза Николай Патрушев в одном из интервью пропагандистам пустился в пространные рассуждения о влиянии еврейского капитала в мире: подконтрольных Соросу структурах в Европарламенте и международных корпорациях "Рокфеллеров и Ротшильдов".

От власть имущих не отстают и российские пропагандисты.

Так, в эфире канала "Россия-1" один из гостей эфира Соловьева заявил, что "после Зеленского нам только не хватает, чтобы еврей был еще и президентом Соединенных Штатов". А военный обозреватель "КП" Виктор Баранец оскорбил в прямом эфире ведущих "Популярной политики" словами "Идите на хрен, ребята! Предатели! Жиды!".

А Z-поэт Игорь Караулов, рьяно поддерживающий войну против Украины, и вовсе разродился антисемитским стихотоврением, посвященным эмигрантам в Израиль.

При этом в РФ происходят гонения еврейских организаций. С 2022 года Москва пытается через суд закрыть еврейское агентство "Сохнут", а московский раввин Пинхас Гольдшмидт и вовсе был вынужден выехать из РФ после отказа публично поддержать российскую агрессию против Украины.

Напомним, 2 апреля 2023 года российский боевик и пропагандист Фомин-Татарский был ликвидирован во время собственного "творческого вечера" в принадлежащем Пригожину кафе с помощью взрывного устройства, вероятно, спрятанного в статуэтке, подаренной ему одной из посетительниц.

Уже на следующий день в РФ официально обвинили украинские спецслужбы в ликвидации Татарского. Еще день спустя суд в Москве отправил в СИЗО девушку, вручившую Татарскому статуэтку со взрывчаткой. Она ранее принимала участие в митингах, которые организовывали соратники оппозиционного российского политика Алексея Навального. На допросах она уверяла, что не знала о взрывчатке и что ее "подставили".

Похоронили пропагандиста 9 апреля в Москве. На его похорон приехал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который принес в "подарок" покойнику "кувалду Вагнера", с помощью которой наемники публично казнят неугодных.