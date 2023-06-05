В России хакеры запустили 'экстренное обращение Путина' из-за 'вторжения Украины' и напугали россиян. Видео

В России хакеры запустили на радио "экстренное обращение Владимира Путина". Голосом президента страны-агрессора объявили о военном положении в Белгородской, Брянской и Курской областях, о всеобщей мобилизации и эвакуации вглубь территории РФ.

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Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "это взлом" и "фейк". По его словам, в Кремле знают о хакерской атаке на радиостанции, сейчас "контроль восстановлен" (видео размещены внизу новости).

О взломе сообщили в Воронежской, Белгородской, Брянской и Курской областях РФ.

"Сегодня в 4 утра украинские войска, вооруженные до зубов блоком НАТО, с согласия и при поддержке Вашингтона вторглись на территории Курской, Белгородской и Брянской областей", – говорилось в обращении.

Также голосом Путина было объявлено, что на территории названных областей якобы введено военное положение, а жителей призвали эвакуироваться "вглубь территории РФ".

Также мнимый Путин пообещал, что подпишет указ о всеобщей мобилизации.

Аналогичное обращение было запущено и на российском телевидении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По телевидению в оккупированном Крыму хакеры показали видео о "тихом" контрнаступлении ВСУ. В Минобороны Украины публиковали эти кадры со словами: "Планы любят тишину. Объявления о начале не будет".

– В конце мая хакеры взломали сайт резиденции патриарха РПЦ Кирилла (Гундяева). На странице появилось благословление контрнаступления ВСУ якобы от имени московских попов.

– Украинские хакеры взломали закрытую конференцию РФ и Ирана и посоветовали ее участникам "писать завещания".

– Ранее на российском радио запустили сигнал тревоги и приказали всем направиться в укрытия.