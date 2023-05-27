'Благословляет контрнаступление ВСУ': хакеры взломали сайт резиденции патриарха РПЦ Гундяева

В субботу, 27 мая, неизвестные хакеры взломали официальный сайт Подворья патриарха РПЦ Кирилла (Гундяева) в Переделкино. На странице появились надписи в поддержку контрнаступления Вооруженных сил Украины якобы от имени московских попов.

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Кроме того, на сайте Подворья патриарха – резиденции Кирилла в Подмосковье – теперь можно увидеть видео с украинскими военными. Ранее этот ролик опубликовал в сети главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Подворье Патриарха Московского и Всея Руси Благословляет Контрнаступление ВСУ", – написали хакеры на титульной странице сайта.

Также там были размещены надписи "Мы верим в ВСУ", "Победа за Богом и Украиной", "Поддержите ВСУ и Украину".

Завершили хакеры свою работу над сайтом резиденции Гундяева молитвой за успех украинского контрнаступления. Ее текст был размещен на украинском языке.

"Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти Єдиний твориш чудеса. Поглянь у милості й милосерді на смиренність рабів Твоїх і людинолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб згубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас, заради слави імені Твого, і нехай на нас збудуться слова, сказані Мойсеєм: будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь бореться за нас. Слава Україні!" – говорилось на сайте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее хакеры взломали российскую телетрансляцию парада в Москве 9 мая. Благодаря усилиям неравнодушных российские военные шагали по Красной площади под слова "Слава Украине".

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