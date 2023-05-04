Вышел на свободу благодаря ЧВК 'Вагнер': в РФ бывший заключенный убил двух аниматоров

В российском Краснодаре 28 апреля были убиты два аниматора – 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко. Одним из подозреваемых может быть бывший заключенный, который вышел на свободу благодаря ЧВК "Вагнер".

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Об этом сообщили российские СМИ, ссылаясь на Следственный комитет РФ. Предварительно известно, что россиянина завербовали в ряды ЧВК, когда он отбывал наказание за решеткой.

После этого он, вероятно, провел какое-то время на войне в Украине, а вернувшись на родину совершил убийство.

По данным следствия, наемник вместе с другими подозреваемыми (все они ранее были судимы) увидели на дороге автомобиль, в котором сидели владелец event-агентства Чубко и аниматор Мостыко. Они ехали в Усть-Лабинск.

По дороге они пробили колесо, из-за чего и остановились на трассе. К россиянам подошла группа мужчин, которые пообещали помочь. Чубко успел сказать об этом своей жене по телефону, а после этого связь с ними оборвалась.

В Следственном комитете говорят, что трое подозреваемых решили украсть из авто деньги и другие ценности, а аниматоров – убить. Тела своих жертв нападавшие закопали, а их автомобиль сожгли – через несколько дней машину нашли в лесу. После этого убийцы сняли со счетов Чубко и Мостыко в разных банкоматах более 180 тысяч рублей.

Все трое подозреваемых были задержаны, они дали показания по этому делу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в самопровозглашенной Южной Осетии (оккупированная Россией территория Грузии) боевик ЧВК "Вагнер" Георгий Сиукаев убил мужчину, страдавшего ДЦП. Инцидент произошел в "столице" республики Цхинвале.

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