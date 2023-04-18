В Южной Осетии вернувшийся с войны 'вагнеровец' убил мужчину с ДЦП: нападение зафиксировали камеры

В самопровозглашенной Южной Осетии (оккупированная Россией территория Грузии) боевик ЧВК "Вагнер" Георгий Сиукаев убил мужчину, который страдал ДЦП. Инцидент произошел в "столице" республики Цхинвале вечером 17 апреля.

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Об этом сообщает Telegram-канал "ASTRA" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Там уточнили, что жертвой нападения наемника стал 38-летний Сослан Валиев.

Сиукаев напал на Валиева неожиданно – он побежал на мужчину и ударил его ножом. От полученных ран пострадавший скончался в больнице.

Известно, что сразу после нападения в Южной Осетии был введен план "Перехват". Были задержаны двое подозреваемых, а потом и сам Сиукаев, они дают показания.

"Вагнеровец" Георгий Сиукаев недавно вернулся с войны в Украине, где служил под позывным "Арбалет". В ЧВК он попал из тюрьмы, где отбывал наказание за убийство, которое совершил в 2014 году. 23 марта Сиукаев вернулся с фронта.

Глава Южной Осетии Алан Гаглоев провел экстренное совещание из-за убийства в Цхинвале Сослана Валиева. Произошедшее он назвал резонансным делом.

Как сообщал OBOZREVATEL, вернувшийся с фронта экс-заключенный "вагнеровец" убил пенсионерку в родной деревне Новый Бурец Кировской области. Евгений Пригожин пытался оправдать своего "подопечного".

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