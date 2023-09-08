В России медикам запретили пользоваться техникой Apple, а также использовать GPS и Bluetooth. Документ

Российским работникам медицинских учреждений запретили пользоваться техникой Apple. Также им не рекомендуют использовать GPS и Bluetooth.

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Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Так, в госбольницах начали вводить запреты на использование техники компании Apple для рабочих коммуникаций.

К примеру, сейчас эти ограничения уже используют в ряде учреждений Москвы и Санкт-Петербурга.

В качестве альтернативного варианта россиянам предлагают врачам перейти на российские или китайские гаджеты. При этом руководители не обещают медработникам выдать дополнительную технику, и поэтому сотрудникам придётся добывать её самостоятельно.

Также некоторым врачам посоветовали ещё и не включать Bluetooth на работе.

Кроме того, выяснилось, что в петербургском Центре имени Алмазова вместе с устройствами Apple ввели запрет на включение GPS и Bluetooth. Вдобавок в Центре запретили вести рабочие переписки в WhatsApp (принадлежит организации, признанной в России экстремистской), Skype, Viber, Microsoft Teams и сервисах Google.

Отмечается, что с середины лета запреты на использование Apple на работе стали вводить для российских чиновников различных ведомств и подведомственных организаций. Такие распоряжения уже получали сотрудники Минпромторга, Минцифры, Минфина и Администрации президента РФ.

Напомним, в России начали продавать уже распакованные и активированные за границей iPhone. Таким образом россияне рассчитывают обойти блокировку Apple. Смартфоны для перепродажи закупают в основном в Турции и ОАЭ.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в марте 2022 года Apple объявил о прекращении продажи продукции в России. Новые "яблочные" гаджеты в РФ официально не завозят уже год.

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