В России командиры заставляют мужчин, мобилизованных в 2022 году, подписывать контракты: разведка Британии назвала причину

Российское военное командование заставляет мужчин, мобилизованных в 2022 году, подписывать контракты с министерством обороны России. Хотя контракты якобы имеют официальную дату истечения, но они могут действовать бессрочно.

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Тем, кто отказывается подписать предложенный контракт, есть риск попасть на "мясорубку" с возможностью выжить только у 10-15%. Об этом говорится в отчете разведки Великобритании.

Россия пытается заставить мобилизованных военных заключать бессрочные контракты, вероятно, из-за нехватки опытных бойцов. После вторжения в Украину в 2022 году страна-агрессор потеряла около 860 000 военных, погибших или получивших ранения, что существенно сократило количество подготовленного личного состава.

В разведке предположили, что российское руководство почти наверняка воспринимает такие меры, как уменьшение потенциальной потребности для дальнейших непопулярных внутри страны мобилизаций.

После объявления диктатором Владимиром Путиным о частичной мобилизации в 2022 году сотни тысяч молодых и образованных россиян решили покинуть страну, а не участвовать в незаконном российском вторжении. Это значительно способствовало долгосрочным трудностям на русском рынке труда.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает массово вербовать для участия в ее войне против Украины граждан Кубы, чтобы пополнить ряды своей оккупационной армии, которая за три года боев понесла огромные потери. Кубинцы попадают в армию РФ иногда обманом и принуждением, иногда – из-за денег и руководствуясь идеологическими соображениями.

Также Россия продолжает вербовать на войну против Украины граждан из Индии. С начала полномасштабного вторжения оккупанты завербовали по меньшей мере 126 граждан этой страны, из них 12 человек погибли и еще 16 числятся пропавшими без вести.

Ранее стало известно, что РФ усилит принудительную мобилизацию на оккупированных территориях. О намерениях военных преступников сообщили в Центре национального сопротивления.

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