Россия продолжает вербовать на войну в Украине граждан Индии, предлагая несуществующую работу – The Times

Страна-агрессора Россия продолжает вербовать на войну против Украины граждан из Индии. Всего с начала полномасштабного российского вторжения оккупанты завербовали как минимум 126 граждан этой страны, из них 12 человек погибли и еще 16 числятся пропавшими без вести.

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Об этом говорится в материале The Times. При этом Дели неоднократно официально обращалось к Москве с требованием прекратить это.

Отмечается, что в рядах российской оккупационной армии в боях против Сил обороны граждане Индии несут потери. Так, как стало известно журналистам, в начале января 2025 года погиб Бинил Бабу. Он стал 12-м жителем Индии, погибшим в боях за оккупантов с конца февраля 2022 года.

Его супруга Джоиси Джон, рассказала, что ее муж не собирался вступать в армию. Она заявила, что мужчину обманули, так как он хотел поехать в Польшу, чтобы стать электриком.

Семья погибшего Бабу не знает, платили ли ему когда-нибудь за "службу", а представители российской оккупационной армии так и не связалась с ними, чтобы предложить компенсацию за гибель родственника. На данный момент их внимание сосредоточено на том, чтобы вернуть тело погибшего и устроить достойные похороны.

Индия неоднократно просила Россию прекратить вербовать своих граждан и это вызвало напряжение между странами.

"Этот вопрос был решительно поднят с российскими властями в Москве, а также с российским посольством в Нью-Дели сегодня. Мы также повторили наше требование о скорейшей выписке оставшихся индийских граждан", – сказал представитель министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал.

По его словам, 96 индийцев были уволены со службы в российской армии, 12 человек погибли и еще 16 индийцев числятся пропавшими без вести. Также еще один человек находится в больнице.

Журналисты выяснили, что в Керале, где живет семья Бабу, местные агенты переправляют мужчин в Россию за большое вознаграждение. Если они не отслужат полный срок в армии, деньги не выплачиваются.

Издание также узнало, что один житель Индии, которого спасли из России в декабре прошлого года, недавно покончил с собой. Его семья заявила, что причиной стало то, что он не мог выплатить кредит, который взял, чтобы устроиться на фиктивную работу охранником в РФ. По прибытию в Россию он обнаружил, что такой работы нет. Вместо этого мужчину отправили воевать.

Похожая ситуация произошла с Ренилом Томасом, которого Россия завербовала в апреле 2024 года. Ему предложили работу повара в армии и заверили, что он не попадет на фронт.

Спустя несколько месяцев Томаса все же отправили воевать в Бахмут Донецкой области. Он воевал вместе с сербами, китайцами, шриланкийцами, сенегальцами, сирийцами, египтянами и даже американцем. Мужчине удалось вернуться только в сентябре.

Томас рассказал, что ему обещали платить 2000 долларов в месяц. Это в десять раз больше, чем он зарабатывал на родине. Тем не менее мужчина так и не получил всей суммы.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия активно вербует в свою армию мигрантов из Африки для войны против Украины. Мужчин, которые приехали в РФ искать лучшей жизни, выискивают в университетах, заманивают на фронт обманом и даже шантажом.

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