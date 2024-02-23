В России грабят могилы погибших в Украине оккупантов: чиновник обратился к россиянам, а затем 'дал заднюю'

В стране-агрессоре России пожаловались, что россияне грабят могилы ликвидированных на войне в Украине оккупантов. Люди раскапывают могилы и забирают из них ценные вещи, которые родственники погибших военных преступников оставляют вместе с ними.

На такую ситуацию пожаловался мэр города Семикаракорск в Ростовской области. На официальном сайте города опубликовали обращения представителя российских оккупантов, однако вскоре это обращение удалили.

Александр Черненко в обращении говорит, что подобные акты вандализма происходят во всей области – россияне совсем не чтят своих "героев СВО", а по сути военных преступников, которые незаконно вторглись на территорию Украины, убивают женщин и детей и захватывают чужие для них города, что обворовывают их даже после их ликвидации.

"Поверьте, сиюминутная выгода не стоит душевного покоя и той боли, которую вы принесете своими действиями", – заявил мэр.

Более того, на фоне больших потерь российских оккупационных войск, он анонсировал новые "удобства" для родственников оккупантов – безопасную инфраструктуру кладбищ. Там планируют установить камеры наблюдения.

Также он призвал россиян не оставлять в могилах уничтоженных солдат РФ "деньги, медали, золотые украшения, трофеи, наградное оружие, алкоголь и запрещенные вещества".

Как сообщал OBOZ.UA, в России на войну начали вербовать женщин, отбывающих наказание в российских тюрьмах и колониях. Особенно активно этот процесс продолжается несколько последних месяцев.