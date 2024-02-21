Предлагают должности снайпера и штурмовика: в России на войну против Украины вербуют заключенных женщин – ЦНС

В России на войну начали вербовать женщин, отбывающих наказание в российских тюрьмах и колониях. Особенно активно этот процесс продолжается несколько последних месяцев.

Осужденным россиянкам предлагают должности снайперов и штурмовиков и годовой контракт, после которого обещают помилование. Подробности рассказали в Центре национального сопротивления.

Источники ЦНС утверждают, что в России активно вербуют заключенных россиянок для участия в войне против Украины.

"В частности, на протяжении последних месяцев МО РФ проводит работу с заключенными в женских исправительных колониях в разных регионах РФ. Во время таких визитов женщинам предлагают подписать контракт на год. Им предлагают в основном боевые должности, в том числе снайпера и штурмовика", – говорится в сообщении.

Заключенным обещают двухмесячное обучение. Подписывать контракты соблазняют обещаниями помилования после завершения контракта.

"Центр национального сопротивления напоминает, что передавая анонимную информацию о расположении и передвижении живой силы и техники противника вы помогаете Силам обороны сопротивляться врагу", – резюмировали в ЦНС.

Напомним, ранее в ЦНС рассказали, что мобилизованные башкиры пытаются избегать прямого участия в боях. Вследствие этого во "многонациональной" российской оккупационной армии вспыхивают конфликты.

Также сообщалось, что россияне угрожают украинцам в оккупации за отказ голосовать на "выборах президента". Будут это делать так называемые члены "избирательных участков", которые с 17 февраля начали обход людей в сопровождении росгвардейцев с целью запугать население "санкциями".