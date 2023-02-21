В России готовятся к массовой мобилизации студентов очной формы обучения: в ГУР раскрыли детали

В России началась подготовка к массовой мобилизации студентов очной формы обучения вузов. С этой целью создаются так называемые "участки оповещения", которые будут помогать военкоматам вручать повестки.

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Соответствующий приказ Министерства просвещения РФ был опубликован в Telegram ГУР Минобороны Украины. В указанных участках будут работать студенты и сотрудники университетов, официально не подлежащие мобилизации.

В частности, руководство Новосибирского государственного педагогического университета, Томского политехнического университета, Томского государственного педагогического университета уже выдали соответствующие документы. Включение в состав "участков" происходит даже без согласия или предварительного уведомления. А руководят ими представители высшего руководства учебных заведений.

В ГУР отметили, что дополнительные правовые основания для проведения таких мероприятий не нужны, поскольку объявленная в сентябре 2022 года "частичная мобилизация" официально так и не была завершена.

Также в разведке предположили, что мобилизация будет проведена до 1 апреля – начала весеннего призыва на срочную службу.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщило, что российский диктатор Владимир Путин может объявить еще одну волну мобилизации на войну в Украине. Президент РФ может собрать еще сотни тысяч человек и отправить их на боевые действия, чтобы захватить чужие территории. Жителей своей страны он снова попытается убедить, что спасает РФ от "нападения НАТО".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ГУР МО Украины заявили, что новая волна мобилизации в России еще больше истощит ее. РФ пострадает от тех самых проблем, которые обнаружила предыдущая волна – оккупантам не хватает современного оборудования и боеспособных офицеров;

– многодетная мать в России заявила, что отправит на гибель в войне в Украине всех своих сыновей, ничуть не жалея об этом, ведь поступит так ради родины. Россиянка выдала, что родит еще детей.

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