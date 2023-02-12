Новая волна мобилизации еще сильнее истощит Россию – разведка

Новая волна мобилизации в России еще больше истощит ее. РФ пострадает от тех же проблем, которые обнаружила предыдущая волна.

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Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью The Wall Street Journal. Он отметил, что оккупационным войскам РФ не хватает рабочего современного оборудования и боеспособных офицеров.

Еще одна проблема Москвы – обучение огромного наплыва мобилизованных.

"Они готовятся ко второй волне мобилизации, но мы считаем, что они отсрочат ее, потому что не преодолели все трудности, которые испытали во время первой волны", – сказал Скибицкий.

Представитель ГУР добавил, что Москва не готова ко второй волне масштабной мобилизации, как не была готова и к первой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ГУР заявили, что у РФ нет достаточных ресурсов для широкомасштабного наступления в Украине к 24 февраля. В то же время оккупанты могут активизировать усилия на Донбассе.