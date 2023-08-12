В России двух офицеров будут судить за то, что не смогли защитить часть от ВСУ

В России будут судить двух российских офицеров, которых обвиняют в нарушении правил боевого дежурства по отражению "внезапного нападения на территорию России". Под суд оба военнослужащих пойдут за то, что "не предотвратили" обстрел своей части в Белгородской области Вооруженными силами Украины в апреле 2022 года.

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Тогда вследствие обстрела был поражен склад боеприпасов, уничтожены 15 единиц техники, также погибли семеро военнослужащих оккупационной армии, еще 43 получили ранения. Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ".

Двух российских военнослужащих, подполковника Анатолия Бондарева и майора Дмитрия Дмитракова в РФ намереваются судить за то, что они не смогли предотвратить обстрел своей части в Белгородской области со стороны ВСУ в апреле 2022 года, вследствие чего был поражен склад боеприпасов, а оккупанты потеряли 15 единиц различной техники и 50 человек убитыми и ранеными.

Формально дело, которое будет рассматривать суд в Москве, возбуждено по статье о нарушении правил боевого дежурства по отражению "внезапного нападения на территорию России". С такой формулировкой судить военнослужащих в РФ будут впервые.

По данным "Коммерсанта", в основу дела легли события апреля 2022 года, когда после многочисленных публикаций в соцсетях видео и фотоматериалов о взрывах и пожарах в районе села Старая Нелидовка Белгородской области российские власти подтвердили сообщения о возгорании на складе боеприпасов. Правда, никаких подробностей тогда не оглашали.

В гибели российских военных обвинили сначала майора Дмитракова. Он был арестован.

Впоследствии компанию ему составил один из командиров части подполковник Бондарев, который, по версии следствия, не проследил за действиями подчиненного по организации защиты части, в том числе от ударов с использованием ракет и артиллерии. При этом издание не располагает информацией, находится ли Бондарев под стражей или он в качестве обвиняемого продолжает оставаться на свободе.

Напомним, ранее стало известно, что в России назначили виновного в взрыве на подмосковном заводе. В масштабном взрыве с Сергиевом Посаде крайним сделали технического директора пиротехнической фирмы, арендовавшей помещение на Загорском оптико-механическом заводе Сергея Чанкаева. Сам он задержан, в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения свою вину категорически отрицал.

Мощный взрыв в Подмосковье прогремел 9 августа. Довольно скоро выяснилось, что случилось это на Загорском оптико-механическом заводе. Официально представители властей заявили, что эпицентром взрыва стал склад пиротехнических изделий, однако Чанкаев успел дать комментарий российским СМИ, в котором сказал, что "там нечему было взрываться", потому что в помещении хранились металлические трубы.

Количество пострадавших оценивается в 80 человек. Власти признали лишь одну смерть: одна из раненых скончалась в больнице. Еще 8 сотрудников считаются пропавшими без вести. При этом в ходе разбора завалов, как уверяют некоторые российские Telegram-каналы, к 11 августа найдено до 172 фрагментов тел.

Завод выполнял ряд заказов министерства обороны РФ, в частности, был задействован в разработке нового российского истребителя, сообщали росСМИ. Однако власти Московской области попытались уверить, что предприятие давно не работало на оборонку.