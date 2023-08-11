В России назначили виновного в взрыве на подмосковном заводе: что известно

В России нашла, на кого возложить вину за взрыв на заводе в Сергиевом Посаде под Москвой. Подозрение объявили Сергею Чанкаеву, который является генеральным директором фирмы "Пиро-Росс", на складе которой и произошла "бавовна".

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Суд Сергиева Посада в Московской области РФ уже избрал меру пресечения для Чанкаева. Об этом сообщили российские пропагандистские Telegram-каналы.

Суд отправил Сергея Чанкаева на два месяца в СИЗО. Его могут засадить в тюрьму на 5 или даже на 7 лет.

При рассмотрении дела Чанкаев заявил, что своей вины не признает, поскольку все требования безопасности на предприятии выполнялись. По его словам, взрыв на складе пиротехники являлся диверсией.

Несмотря на это, его обвиняют по статье о служебной халатности на опасных промышленных объектах. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет тюрьмы.

Однако дело могут переквалифицировать в более серьезную статью, по которой Чанкаеву может "светить" 7 лет тюрьмы.

Напомним, что взрыв на складе на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде произошел 8 августа. В результате пострадали более 80 человек, есть погибшие – их точное количество неизвестно. 8 человек числятся пропавшими без вести. Взрывной волной в нескольких домах в разных районах города выбило стекла.

Этот завод входит в холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" и является одним из основных российских разработчиков и производителей наблюдательных приборов для силовых структур и промышленности. СМИ также писали, что ЗОМЗ производит в частности продукцию военного назначения, в том числе ночные прицелы для танков.

Как сообщают росСМИ, на взорвавшемся складе хранилось около 4 тонн пороха, переданных с оборонного завода для утилизации.

Как сообщал OBOZREVATEL, после взрыва на заводе в Подмосковье обнаружили 48 фрагментов тел, еще 80 человек были ранены. Сначала рассматривали три версии причин взрыва – нарушение промышленной безопасности, диверсию или удар дрона.

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