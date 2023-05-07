В России двое мужчин проникли на территории воинской части: одного застрелили на месте

В российском Новороссийске двое мужчин проникли на территорию воинской части. Одного из них застрелил находившийся на посту часовой, другой – задержан.

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Об инциденте сообщили российские СМИ. Отмечается, что мужчины пролезли на закрытую территорию через дыру в заборе и направлялись к часовому.

Тот сначала якобы предупредил мужчин на словах, затем сделал упреждающий выстрел, однако это не остановило нарушителей. После этого военный выстрелил в одного из них.

Погибшим в результате пулевого ранения в грудь оказался уроженец Чечни 25-летний Адоли А. Задержанный – мужчина по имени Муса Б. Что они делали на территории воинской части – неизвестно.

Напомним: ранее в РФ начали вручать повестки с угрозами. За неявку в военкомат потенциальных призывников пообещали наказывать "ограничительными мерами".

Ограничения для уклонистов появились в новом российском законе об электронных повестках, который президент РФ Владимир Путин подписал 14 апреля. Речь идет, например, о запрете на оформление кредитов и ссуд, а также регистрации ИП (индивидуального предпринимателя), недвижимости и авто.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Госдуме РФ призвали отправить на войну против Украины российских мигрантов из Таджикистана. Уже даже анонсировали соответствующий законопроект;

– ранее россияне подняли панику в сети из-за пожара в военкомате в Валдае (Новгородская область РФ). Они подозревают, что здание подожгли те, кто "не хочет в армию", и прогнозируют "тактическое отступление" войск России в Украине.

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