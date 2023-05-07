В госдуме РФ предлагают отправить на войну мигрантов-таджиков

Законотворцы страны-агрессора РФ разрываются между врожденной тупостью и обретенной в их обществе ксенофобией. Примером тому стал депутат нелегитимной госдумы Михаил Матвеев, призвавший отправить на войну против Украины российских мигрантов из Таджикистана.

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Представитель компартии (КПРФ), еще в начале вторжения выступавший против путинской "спецоперации", анонсировал уже и подготовку соответствующего законопроекта. Свое предложение он озвучил в Telegram-канале.

В частности, Матвеев выразил возмущение из-за "несправедливости ситуации" с мобилизацией в РФ. По его словам, она заключается в том, что мужчин, имеющие гражданство России и Таджикистана, не берут в ряды оккупационных сил.

"Оказывается (это требует проверки), их не призывают в российскую армию из-за наличия двойного гражданства! А именно двойное гражданство является формой сосуществования миллионов среднеазиатов. Очень удобно", – заявил российский коммунист.

Он упрекнул, что "армия среднеазиатов" в его стране охотно вступает в ряды так называемых полков таксистов, дивизий дворников и строителей. В то же время, она не участвует в настоящей войне, которую РФ ведет против Украины.

Учитывая это, госдумевец поглотился в изучение законодательства РФ, чтобы подготовить поправки к законам, позволяющим государству-террористу отправлять на фронт мигрантов-таджиков.

"Если все дело в двойном гражданстве, его нужно либо запрещать, либо корректировать норму о возможности мобилизации этих лиц", – заявил Матвеев.

Очевидно, что сидящий в госдуме с 2021 года Матвеев не разбирается в законах своей же страны. Ведь никаких фактических запретов на призыв и мобилизацию в армию РФ лиц с двойным гражданством не существует. Соответственно, его возмущение выходцами из азиатских стран свидетельствуют либо о его недалекости, либо о расизме и ксенофоби, которые так характерны для жителей страны-агрессора, постоянно призывающих "уничтожать украинцев".

Примечательно, что Матвеев был одним из нескольких депутатов в РФ, который с полномасштабным вторжением российских войск в Украину 24 февраля 2022 выступил против войны. Он заявил, что боевые действия нужно прекратить, хотя сам прежде голосовал за признание "Л/ДНР".

В дальнейшем его риторика по путинской "спецоперации" изменилась в сторону поддержки. В конце 2022 года российский депутат, внеся в госдуму законопроект, лишь просил освободить от мобилизации россиян с учеными званиями. Матвеев находится под рядом международных санкций, введенных Украиной, США, государствами ЕС и другими.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские студенты пожаловались, что руководство вузов заставляет их посещать пропагандистские занятия. За отказ им угрожают отчислением и мобилизацией в ряды ВС РФ.

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