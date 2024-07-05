В России дроном был 'сбит' российский вертолет: ему пришлось идти на экстренную посадку, произошел пожар

В Ростовской области России якобы после столкновения с украинским беспилотником ВСУ совершил экстренную посадку вертолет Ми-28. Это спровоцировало мощный пожар – под бортом из-за высокой температуры двигателя загорелась трава, огонь охватил около 500 квадратных метров территории.

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Об этом сообщили российские СМИ. Отмечается, что военный вертолет посреди поля в Азовском районе утром 5 июля обнаружили местные фермеры. Членов экипажа поблизости не обнаружили, сам борт – "серьезно поврежден". Для борьбы с огнем на место происшествия выехали пожарные.

Напомним, в эту ночь после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону в РФ вспыхнул терминал на территории завода нефтепродуктов. Хотя местные власти утверждали лишь о "ландшафтных" пожарах и "сбиваниях" над регионом десяти беспилотников.

Местные жители слышали пролет дронов и громкие взрывы. Отмечается, что часть из них, возможно, и являлась работой ПВО. Под поражение попал ОАО "НЗНП филиал Ростовский" на Левом берегу Дона между Ростовом и Батайском. Некоторые пропагандисты писали о "самой массированной атаке дронов ВСУ" на Ростов.

Также этой ночью было неспокойно в районе Приморско-Ахтарска Краснодарского края РФ. Оттуда оккупанты часто запускают "Шахеды" по Украине. По словам россиян, город якобы атаковали беспилотники, из-за падения обломков которых повреждены "гражданские объекты".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 4 июля дроны ГУР поразили Тамбовский пороховой завод в России. Он расположен в городе Котовск. В то же время официальные власти государства-агрессора отрицают факт поражения порохового завода.

– Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина начала наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам России, поскольку мир не остановил российскую агрессию против нашего государства. Однако некоторые страны призывают прекратить подобные действия, поскольку считают их эскалацией конфликта.

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