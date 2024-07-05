В РФ заявили об атаке на Приморско-Ахтарск, откуда оккупанты запускают по Украине 'Шахеды'

В стране-агрессоре России снова пожаловались на взрывы – в ночь на пятницу, 5 июля, неспокойно было в городе Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае, его якобы атаковали беспилотники. В результате падения обломков повреждены гражданские объекты. Кроме того, громко было в Ростове-на-Дону – там начались несколько пожаров из-за неизвестных БПЛА.

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Российские пропагандистские каналы в Telegram писали, что в Приморско-Ахтарске "силы ПВО сбили несколько дронов", а обломки упали на жилой дом. Эту информацию также подтвердил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

РосСМИ писали, что обломки дронов, которые ПВО оккупантов сбивала прямо над местными жителями, повредили трехэтажный жилой дом в микрорайоне МСО. Там отключили электричество, жителей эвакуировали.

Пострадали якобы шесть человек, среди них двое детей.

Также нарушена работа подстанции, питающей значительную часть города.

Отметим, что из Приморско-Ахтарского российские войска запускают ударные беспилотники типа Shahed по Украине.

Около 3:00 российские каналы также сообщили о взрывах в Ростове-на-Дону. Этот город якобы тоже атаковали БПЛА, после чего начался пожар. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в Ростове "работает ПВО".

Российские пропагандисты писали про "самую массовую атаку дронов ВСУ" на Ростов. Обломки уничтоженного беспилотника якобы упали на Левом берегу. Начался пожар в двух местах.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате операции Главного управления разведки Украины утром 4 июля был поражен Тамбовский пороховой завод в российском городе Котовск. Атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе, один из которых успешно поразил объект вражеского ВПК.

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