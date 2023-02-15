В России детям в садиках промывают мозги пропагандой: рассказывают о 'фашистах' в Украине и оправдывают убийства

Государство-террорист Россия продолжает пробивать дно в распространении своей неадекватной пропаганды. Теперь мозги начали промывать даже маленьким детям.

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Воспитатели проводят пропагандистские лекции, на которых рассказывают детям о "фашистах". Об этом в Telegram сообщил украинский военнослужащий Анатолий Штефан "Штирлиц" (чтобы послушать аудио, доскролльте до конца страницы).

Гражданка РФ рассказала в эфире одного из российских телеканалов, что ее ребенок стал жертвой кремлевской пропаганды. После детского сада он приходит домой и рассказывает о "фашистах".

Более того, в результате воздействия пропаганды в детском саду, пятилетний ребенок призывает убивать украинцев и "спасать" их от "фашистов". В то же время наслушавшись пропаганды, ребенок восхваляет "хороший белый народ" России.

"В детском саду теперь, у меня ребенок, пять лет, он приходит и говорит: мочить надо всех х***в, говорит: они – наши враги. Он в садик ходит и там у нас воспитатели такие патриоты-патриоты до мозга костей. И у них ведется лекция о том, что мы вот такой хороший белый народ, что мы спасем украинцев от фашистов и т.д. Он знает, что есть фашисты, что их надо убить", – жалуется россиянка.

Напомним, страна-террорист Россия продолжает придумывать абсурдные оправдания своих внутренних проблем. В частности, во взрыве бытового газа в многоэтажном доме в Новосибирске обвинили вымышленное "украинское подполье".

Ранее сообщалось, что российский пропагандист Никита Михалков забился в экстазе от увиденной буквы Z в одном из храмов Москвы. Одиозный режиссер, который славится поддержкой российского терроризма в Украине, выдал, что буква появилась в храме "по воле Бога".

Как сообщал OBOZREVATEL, Кремль планирует провести митинг-концерт в "Лужниках" при участии кремлевского диктатора Владимира Путина. Он должен состояться в канун годовщины широкомасштабного вторжения в Украину – 22 февраля.