Кремль планирует провести митинг-концерт в 'Лужниках' в канун годовщины вторжения в Украину - СМИ

Кремль планирует провести митинг-концерт в "Лужниках" с участием кремлевского диктатора Владимира Путина. Он должен состояться в канун годовщины широкомасштабного вторжения в Украину – 22 февраля.

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Об этом сообщает пропагандистское издание "РБК", ссылаясь на информацию собственных источников. Эта пропагандистская мера может стать своеобразным "продолжением" послания диктатора к Федеральному собранию.

Само выступление Путина перед российским парламентом планируется на 21 февраля.

Кроме митинга-концерта, на стадионе "Лужники" пропагандисты намерены проводить и агитацию мобилизации на войну, в частности они собираются организовать площадки на военно-патриотическую тематику.

Напомним, в то время как западные партнеры передают украинской армии современные боевые танки, средства ПВО и другое вооружение, а украинцы перечисляют своим защитникам рекордные суммы, у российских оккупантов на фронте нет даже элементарных средств гигиены и теплых носков. Путинская партия "Единая Россия" даже организовала сбор вещей для захватчиков. Такой шаг политсила страны-агрессора цинично анонсировала к годовщине вторжения РФ в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, Президент США Джо Байден, скорее всего, посетит Польшу в феврале. Визит может совпасть с годовщиной масштабного вторжения РФ в Украину.