В России придумали ''украинское подполье'', подрывающее газ в домах

Страна-террорист Россия продолжает придумывать абсурдные оправдания своих внутренних проблем. В частности, во взрыве бытового газа в многоэтажном доме в Новосибирске обвинили вымышленное "украинское подполье".

Видео дня

Более того, в РФ считают, что именно из-за этого так называемого "подполья" на территории страны-агрессора резко усилились проблемы с ЖКХ. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин выдал, что на территории РФ якобы действует "украинское подполье", которое, по мнению кремлевской пропаганды, виновно во взрыве газа.

При этом в России пожаловались, что проблемы с жилищно-коммунальным хозяйством резко усугубились с началом войны РФ против Украины. Также пропагандисты заявляют, что в стране-террористы "пора возвращать статью за вредительство".

"Я считаю, что в России действует бандеровское подполье. И действует активно", – выдали ахинею пропагандисты.

К тому же, в больном воображении пропагандистов, к взрыву газа в Новосибирске могут быть причастны дети, которым якобы рассылают "инструкции" в интернете.

"Вычисляйте телефоны детей в соцсетях, ведь многие там регистрируют свои аккаунты через свой телефон, звоните им, говорите, что это служба газа, что его нужно проверить, просите открыть конфорки. И все. Целый подъезд взлетел на воздух", – бредят пропагандисты.

Напомним, в российском Новосибирске утром 9 февраля произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. После там вспыхнул пожар и обрушился целый подъезд, в результате чего погибли жильцы, некоторые считаются пропавшими без вести.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля в Новошахтинске Ростовской области РФ вспыхнул нефтепровод на территории нефтеперерабатывающего завода. Причиной пожара были названы нарушения технологического процесса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!