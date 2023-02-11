Пропагандист Михалков нашел в храме букву Z и забился в экстазе: в сети ответили

Российский пропагандист Никита Михалков забился в экстазе от увиденной буквы Z в одном из храмов Москвы. Одиозный режиссер, который славится поддержкой российского терроризма в Украине, выдал, что буква появилась в храме "по воле Бога".

Видео дня

Роспропаганда тут же решила приплести это "явление" к войне РФ против Украины. Видео с Михалковым опубликовано в пропагандистских Telegram-каналах (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сюжет с Михалковым сняли в храме "Большое Вознесение", который был построен в Москве в начале XIX века. Священнослужитель якобы показал пропагандисту букву Z, вырезанную в полу, и это привело его в экстаз.

По словам Михалкова, букву, которой путинские террористы маркируют себя с начала полномасштабной войны в Украине, вырезали в храме "как минимум на 150 лет раньше, чем наступило 24 февраля 2022 года".

Стоит отметить, что выпуск с Михалковым был записан заранее, но показан потребителям кремлевской пропаганды 10 февраля. Недавно пропагандист перенес COVID-19, и впервые показался на публике удрученном виде.

Пользователи соцсетей отреагировали на экстаз Михалкова от буквы Z в храме. Пропагандисту ответили, что во время строительства храма каменщики всегда делали такие маркировки. Кроме того, его предупредили, что за все преступления, в том числе, поддержку преступного путинского режима, придется нести ответственность.

Напомним, одиозный российский режиссер Никита Михалков попал в новый санкционный список Европейского Союза из-за своей активной пропагандистской позиции.

Ранее Михалков назвал украинский язык "катастрофой" для России, поскольку именно на нем якобы формулируют ненависть к стране-агрессору и распространяют русофобию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!