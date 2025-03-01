В России более 100 военных отказались воевать против Украины: их под дулами загнали в самолет. Видео

В российском Екатеринбурге более 100 оккупантов отказались ехать на войну против Украины. Захватчики жалуются, что их насильно удерживали в палаточном городке, а когда там "начался бунт", военные пропали со связи.

Видео дня

Позже родственники военных заявили, что их насильно под дулами автоматов загнали в самолет для отправки в Ростов-на-Дону. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

По предварительной информации, около 100 военнослужащих ВС РФ отказались воевать в Украине по различным причинам. При этом часть из них передвигаются на костылях из-за ранений, поэтому не хотят возвращаться на фронт.

Несмотря на попытки устроить бунт, военных насильно посадили в автобусы и доставили в Екатеринбург, разместив в палаточном городке в 20 километрах от аэропорта Кольцово. Путинские захватчики потребовали дать им возможность написать рапорта об отказе продолжать службу и пытались вызвать на место следователей. Однако вместо этого военных попытались насильно посадить в самолет, чтобы отправить в Ростов, а затем в Украину.

Оккупанты записали видео, в котором пожаловались, что их не хотят принимать в больнице и повторно отправляют на фронт даже с ранениями. Также захватчики рассказали, что за отказ воевать против Украины их считают предателями.

Стоит отметить, что оккупанты не скрывают, что согласны воевать дальше, но хотят, чтобы перед отправкой на фронт их вылечили и сделали операции.

"Мы согласны служить дальше, но мы просим, чтобы нас вылечили и сделали операции. У многих ребят должна была быть сегодня госпитализация, но нас загрузили в автобусы и отвезли сюда, в аэропорт Кольцово. После чего нас хотят отправить за ленточку. Где справедливость? Ради чего и кого мы тогда воюем, если мы никому не нужны", – ноют российские оккупанты.

Несмотря на попытку устроить бунт, оккупантов все же посадили в самолет для отправки в Ростов. Родственники захватчиков жалуются, что их родных вели на борт под дулами автоматов. Через некоторое время в сети сообщили, что после доставки в Ростов военных уже перевозят в оккупированный Луганск.

Напомним, российское военное командование заставляет мужчин, мобилизованных в 2022 году, подписывать контракты с министерством обороны России. Хотя контракты якобы имеют официальную дату истечения, но они могут действовать бессрочно.

Ранее стало известно, что РФ усилит принудительную мобилизацию на оккупированных территориях. О намерениях военных преступников сообщили в Центре национального сопротивления.

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