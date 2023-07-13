Герасимов отстранил генерал-майора, командовавшего 58-й армией РФ: не понравился слишком пессимистический доклад. Фото

Генерал-майор Иван Попов отстранен от командования 58-й общевойсковой армией Южного военного округа ВС России. Именно это подразделение в настоящее время воюет на Запорожском направлении.

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Об этом сообщают росСМИ. Согласно обращению Попова, он был отстранен "за правду".

По его словам, ему нужно было "либо смалодушничать и сказать старшему начальству то, что они хотели услышать, либо назвать все своими именами и доложить о проблемах".

И, как говорит Попов, он выбрал второе, заострив внимание на отсутствии контрбатарейной борьбы, отсутствии станций артиллерийской разведки, а также гибели и увечьях от артиллерии противника.

"В связи с этим, старшие начальники, видимо, почувствовали во мне опасность какую-то и стремительно, за один день, состряпали приказ, министр обороны подписал распоряжение и от меня избавились. Как сказали сегодня многие командиры полков и дивизий, нашу армию не смогли пробить с фронта военнослужащие ВСУ, нашу армию ударил с тыла наш старший начальник", – говорит Попов.

Важно отметить, что 58-й общевойсковая армия Южного военного округа ВС РФ – военное объединение Сухопутных войск Вооруженных сил России численностью в армию. Состоит в составе Южного военного округа. Штаб армии – г. Владикавказ, Северная Осетия. В 2014 году части армии участвовали в войне на востоке Украины. в настоящее время данное подразделение стоит на Запорожском направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ISW отметили, что 8 июля Силы обороны Украины провели контрнаступательные операции, по меньшей мере, на трех участках фронта. Они продвинулись на южном фланге Бахмута, продолжили наносить удары по районам сосредоточения оккупантов в глубине тыла Луганщины и уничтожают склады российской техники, оружия и боеприпасов на юге;

– Министр обороны Украины Алексей Резников выразил надежду, что в ближайшее время украинцы смогут увидеть новые "жесты доброй воли" от армии РФ на юге и востоке.

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