Российский диктатор Владимир Путин планирует в мае посетить Китай. Он намерен передать китайскому коллеге Си Цзиньпину книгу Николая Чернышевского "Что делать?"

"Путин не уточнил дату визита. С учетом названного месяца этот визит может стать его первой заграничной поездкой в новом сроке", – пишут российские пропагандисты.

Где и когда Путин присвоил библиотечную книгу Чернышевского, не уточняется. Однако пропагандисты РФ утверждают, что Си сам попросил книгу со штампом приема в библиотеку от 15 июня 1953 года, потому что это совпадает с датой рождения китайского диктатора.

Также Си Цзиньпин якобы говорил, что этот роман один из его любимых.

"Я обязательно возьму с собой и передам нашему другу эту книгу. Он сильный руководитель и настоящий мужчина. Шутки шутками, но действительно, если он любит эту книгу, с удовольствием отдам ему", – заметил Путин.

Из этого можно заключить, что Путин такой же знаток литературы, как и знаток истории. Николай Чернышевский считается ведущим теоретиком русского нигилизма и народничества. Он отстаивал право украинцев творить собственную культуру на родном языке.

Также Чернышевский был противником славянофильства и положительно оценивал творчество Тараса Шевченко и других украинских писателей.

"Чернышевский прекрасно написал, что в каждом из нас немного сидит Батый. Есть большой Батый в Кремле, под ним – еще десяток, тысячи, потом сотни тысяч Батыев, а потом – самые маленькие, но они тоже Батыи", – справедливо заметил режиссер Андрей Кончаловский.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский парламент принял резолюцию, которой признал президентские выборы в России нелегитимными. В документе сказано, что "даже внутри России выборы не были ни свободными, ни справедливыми, не отвечали основным международным избирательным стандартам, и таким образом не обладали демократической легитимностью".

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