В Европарламенте приняли резолюцию о "выборах Путина" в РФ: что решили

Европейский парламент 25 апреля на заседании в Страсбурге (Франция) проголосовал за резолюцию"О недемократических президентских выборах в России и их нелегитимном распространении на оккупированные территории". Документ поддержали 493 депутата, против было 11, воздержались 18.

Резолюция призывает Европейский Союз и международное сообщество не признавать легитимными результаты российских т.н. выборов, ограничить связи с диктатором Владимиром Путиным и ввести санкции против причастных к организации "голосования" на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины. Об этом передает "Укринформ".

Текст резолюции был опубликован 24 апреля. Ее авторы обратили внимание на то, что фейковые выборы незаконны на ВОТ Украины, и "даже внутри России не были ни свободными, ни справедливыми, не соответствовали основным международным избирательным стандартам, а следовательно, не обладали демократической легитимностью".

"Так называемые президентские выборы в России проходили в атмосфере страха и репрессий, а также в контексте незаконной, непровоцированной и неоправданной агрессивной войны против Украины", – сказано в документе.

Подчеркивается, что проведение "выборов" на захваченных территориях (в Автономной Республике Крым, городе Севастополь и частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей) – это явное нарушение украинского суверенитета и международного права, в частности Устава ООН.

Резолюция ЕП призывает "ограничить отношения с Путиным вопросами, необходимыми для регионального мира, а также гуманитарными и правозащитными целями, например, обменом заключенных, возвращением депортированных детей в Украину или призывом к освобождению политзаключенных".

Депутаты также выразили сожаление по поводу того, что "премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил порвать с ЕС и поздравить Путина с его фиктивным переизбранием".

Напомним: 17 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла подобную резолюцию. Она не признает легитимность Путина и призывает европейские государства остановить любые контакты с "преступной властью" Кремля.

Как писал OBOZ.UA, Голосование на "выборах Путина" проходило с 15 по 17 марта 2024 года. В итоге Центральная избирательная комиссия страны-агрессора официально объявила Владимира Путина победителем. Диктатору насчитали 87,28% голосов.

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