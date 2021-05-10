В Росии на параде загорелась военная техника. Фото

В российском Кемерово во время парада ко Дню Победы в воскресенье, 9 мая, загорелась одна из военных машин.

Соответствующие кадры опубликовали очевидцы инцидента в сети, передает местное издание "Тайга.инфо". На фото видно, что возгорание произошло под капотом (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам очевидца, техника не выдержала нагрузки при проезде на Советском проспекте. Причины возгорания пояснило РИА Новости командование Кемеровского гарнизона.

"При подготовке военной техники к участию в торжественном шествии в городе Кемерово на одном из грузовых автомобилей произошло замыкание электропроводки. Водитель ликвидировал замыкание и после устранения неисправности принял участие в торжественном шествии", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Москве прошел парад Победы, на который из зарубежных гостей явился лишь президент Таджикистана. Кроме того, судя по кадрам трансляции, масок для предохранения от коронавирусной инфекции практически никто не надел.