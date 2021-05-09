На парад Победы к Путину приехал только президент Таджикистана

В Москве прошел парад Победы, на который из зарубежных гостей явился лишь президент Таджикистана.

Об этом сообщило Радио Свобода.

"В Москве на Красной площади прошел военный парад. На нем присутствовали президент России Владимир Путин и зарубежный гость – президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Парады прошли также в ряде других городов России. Их организовали также поддерживаемые Россией сепаратисты в Донецке и Луганске", – говорится в сообщении.

На параде в Москве присутствовали ветераны Второй мировой войны. Судя по кадрам трансляции, масок для предохранения от коронавирусной инфекции практически никто не надел.

В параде приняло участие около 12 тысяч военнослужащих. В составе механизированной колонны задействованы свыше 190 единиц техники. По окончании мероприятия состоялся пролет авиации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Путин поздравил украинцев с годовщиной победы над нацизмом, проигнорировав Зеленского. В Кремле добавили, что Путин выразил надежду на то, что "традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы", всегда будут основой для построения конструктивных и добрососедских отношений.