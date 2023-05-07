В РФ провели 'бессмертный полк' в ставку и опозорились даже среди своих. Фото и видео

В российской Тюмени накануне победы 9 мая решили традиционно провести свой "бессмертный полк". Однако место выбрали несколько странное – с портретами дедов россияне забрались в пруд.

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Соответствующее видео показали российские пропагандистские СМИ. На кадрах участники акции похвастались, что устроили "патриотический заплыв" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Мы проплыли с флагами, портретами наших фронтовиков, ветеранов войны", – рассказали россияне.

Также, по шею стоя в воде, они прокричали: "Бессмертный полк России! Ура!".

Напомним: Тюмень – один из не менее 18 городов России, где российские власти отменили парады до 9 мая. Пока можно сказать, что честнейшее объяснение дали в Белгороде – чтобы "не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих". Однако даже там администрация не вспомнила, что война против Украины пошла как-то не по плану. Еще год назад парады в указанных городах проходили.