Шли маршем и пели 'Катюшу': в ДР Конго прошла акция в поддержку СССР. Видео

В Демократической Республике Конго провели акцию "Бессмертный полк". Местное население заставили идти маршем и петь песню "Катюша".

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Для музыкального сопровождения собрали целый оркестр – музыканты играли на скрипках. Об этом во вторник, 2 мая, радостно сообщали российские пропагандистские СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Там отметили, что шествие прошло в столице ДР Конго Киншасе. Организовало его посольство страны-агрессора РФ.

Представитель дипмиссии России Алина Мирзаханова заявила, что в марше приняли участие около 100 человек. Сред них были сотрудники посольства РФ, российские военные наблюдатели и другие россияне, а также "симпатизирующие России конголезцы".

"Участники шествия прошли с плакатами героев Отечественной войны, красными знаменами и большим развернутым флагом России", – писали об этом событии росСМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Тем временем в Кремле заговорили о риске украинских диверсий на 9 мая. Там заявили, что РФ готовится к "попыткам провокаций" со стороны Украины. Спецслужбы страны-агрессора ведут "напряженную" работу.

– В российском Саратове вместо парада на 9 мая решили провести концерты под окнами ветеранов. Город находится в 700 км от Украины.

– Ранее парады на 9 мая отменили еще в двух областях РФ – Псковской и Орловской. Власти регионов подтвердили, что это связано с вопросами безопасности, но прямо "СВО" обвинять не стали.

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